Сочинение на тему (Мечта открыляет человека)

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Какую роль занимает мечта в жизни человека? По-видимому, очень значимую, раз люди так держатся за нее..Можно иметь слабо выполнимую, но хуже не иметь её совсем...Люди которые даже самую малость не мечтают, кажутся мне на столько скучным, даже пустыми, что совершенно пропадает желание общаться с ними. Ведь, что можно добиться в жизни, не имея первоначального действия - мечты!? А если ты умеешь мечтать, она имеет волшебное свойство: поднимать на ноги и вылечивать тебя от самых грустных мыслей. Но никогда не устану повторять: нельзя ограничиваться одной фантазией, нужно непрерывно идти к цели, а мечта- это как звезда, ведущая тебя по верному пути и придающая энергию. В школе мы проходили "Старуху Изергиль" руссказ Максима Горького, и там был такой герой - Данко. Ведь вспомните, у него была непоколебимая мечта, которая являлась еще и смыслом его существования: вывести людей из темного леса. И не смотря на последствия, он добивается этого, вырвав сердце у себя из груди и осветив всем путь. Мне кажется у каждого человека должна быть мечта, ведь иначе жизнь становится слишком пресной и скучной.