Петя догоняет Сережу, идущего со скоростью 100м/мин. Сейчас расстояние между ними 300 м. Скорость Пети 160 м/ мин. Через сколько минут Петя догонит Сережу?

Математика
Петя догоняет Сережу, идущего со скоростью 100м/мин. Сейчас расстояние между ними 300 м. Скорость Пети 160 м/ мин. Через сколько минут Петя догонит Сережу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160-100=60 300:60=5 5мин
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