Петя догоняет Сережу, идущего со скоростью 100м/мин. Сейчас расстояние между ними 300 м. Скорость Пети 160 м/ мин. Через сколько минут Петя догонит Сережу?

Математика

Петя догоняет Сережу, идущего со скоростью 100м/мин. Сейчас расстояние между ними 300 м. Скорость Пети 160 м/ мин. Через сколько минут Петя догонит Сережу?

Автор: Гость