Уравнение -х^4+8x^2-16 после замены и вычисление корней через дискриминант получилось t1,2=4 как сделать дальше что бы из t получить x ?

Математика

Уравнение -х^4+8x^2-16 после замены и вычисление корней через дискриминант получилось t1,2=4 как сделать дальше что бы из t получить x ?

Автор: Гость