Уравнение -х^4+8x^2-16 после замены и вычисление корней через дискриминант получилось t1,2=4 как сделать дальше что бы из t получить x ?
Математика
Уравнение -х^4+8x^2-16 после замены и вычисление корней через дискриминант получилось t1,2=4 как сделать дальше что бы из t получить x ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t = x² x²=4 x1 = 2 x2 = -2
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