Помогите номер 95 и 99 пожалуйста дам 50 балов

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Высказывания о музыке: Музыка - высшее в мире искусство. (Лев Николаевич Толстой) Музыка - единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа говорит с душою. (Бертольд Ауэрбах) Музыка - истинная всеобщая человеческая речь. (Карл Юлиус Вебер) Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие. (Василий Александрович Сухомлинский) Музыка - народная потребность. (Людвиг ван Бетховен) Музыка - посредница между жизнью ума и жизнью чувств. (Людвиг ван Бетховен) Музыка - поэзия воздуха. (Ж.П. Рихтер) Музыка - универсальный язык человечества. (Генри Лонгфелло) Музыка - это искусство печалить и радовать без причины. (Тадеуш Котарбиньский) Музыка - это мыслящий шум. (Виктор Мари Гюго) Музыка - это откровение более высокое, чем мудрость и философия. (Людвиг ван Бетховен) Музыка - это разум, воплощенный в прекрасных звуках. (Иван Сергеевич Тургенев) Музыка - это стенография чувств. (Лев Николаевич Толстой) Музыка в большей связи с нравственными поступками человека, нежели обыкновенно думают. (В.Ф. Одоевский) Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльми, способствует полету воображения... (Платон) Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни. (Бертольд Ауэрбах) Музыка глушит печаль. (Вильям Шекспир) Музыка даже в самых ужасных драматических положениях должна всегда пленять слух,всегда оставаться музыкой. (Вольфганг Амадей Моцарт) Музыка для меня та же поэзия и из всех видов поэзии глубже всех захватывающая. (Ромен Роллан) Музыка должна высекать огонь из людских сердец. (Людвиг ван Бетховен) Музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души, гармоническим отзвуком ее радостей и скорбей. (Ромен Роллан) Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике. (Готфрид Вильгельм Лейбниц) Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на общую пользу. (П.И. Чайковский) Музыка заставляет меня забыть себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение... (Лев Николаевич Толстой) Музыка не имеет отечества; отечество ее - вся вселенная. (Ф. Шопен) Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль. (Р. Вагнер) Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка - целитель здоровья. (Владимир Бехтерев) Музыка ничего не говорит разуму: это идеально структурированная бессмыслица. (Антони Берджесс) Музыка облагораживает нравы, но нравы развращают музыку. (Кшиштоф Билица) Музыка облагораживает нравы. (Аристотель) Музыка образует середину между мыслью и явлением. (Генрих Гейне) Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. Музыка - это язык чувств. (Василий Александрович Сухомлинский) Музыка одна является мировым языком и не нуждается в переводе, ибо говорит душе. (Б. Авербах) Музыка побуждает нас красноречиво мыслить. (Ральф Уолдо Эмерсон) Музыка подобна драме. Королева (мелодия) пользуется большею властью, но решение остается всегда за королем. (Роберт Шуман) Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе. (Ральф Уолдо Эмерсон) Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в течении нескольких минут постичь ее величие. (Томас Карлейль) Музыка создает чувства, которых нет в жизни. (Станислав Виткевич) Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души. (Аристотель) Музыка так же мало нуждается в словах, как и скульптура. (Антон Григорьевич Рубинштейн) Музыка так же, как и всякий другой человеческий язык, должна быть неразлучна с народом, с почвою этого народа, с его историческим развитием. (Владимир Васильевич Стасов) Музыка ужасна, когда ни такта в ней, ни меры нет. (Вильям Шекспир)