Найди число , кратное 9, которое в 9 раз больше суммы своих цифр .
Математика
Найди число , кратное 9, которое в 9 раз больше суммы своих цифр .
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