Написать сочинение от лица воина сражавшегося на ледовом побоище

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Рассказ ведётся от лица Александра Невского. Всё началось 5 апреля 1242 годах на Чудском озере когда Дания начала наступать, я вспомнил что около побоища есть замёрзшее озеро, а броня рыцарей весит очень много я повёл их на озеро. И от своей тяжелой брони они стали тонут в озере и так и закончилось Ледовое побоище.