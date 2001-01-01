План для тексту повітря

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'''Пові́тря''' — природна [[Суміш (хімія)|суміш]] [[газ]]ів, з яких складається [[Атмосфера планети|атмосфера]], тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще використовується саме в такому значенні. '''Атмосфе́рне пові́тря''' — це життєво важливий компонент навколишнього [[природне середовище|природного середовища]], який являє собою природну суміш [[газ]]ів, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень.''(Стаття 1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у редакції від 21 червня 2001 року)''