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Какие числа от 4 до 24 делятся на 4 или на 6
Математика
Какие числа от 4 до 24 делятся на 4 или на 6
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Гость:
4,8,12,16,20,24 делятся на 4
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