Дайте пожалуйста ответ с решением. Спасибо.

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РЕШЕНИЕ Проверяем фактическое отклонение 68,99 - 69 = -0,01 69,01 - 69 = +0,01 Отклонение не превышает допустимого - вероятность таких размеров и 0,975 Вероятность ДРУГИХ размеров (более +/- 0,01 = 1 - 0,975 = 0,025 =2,5% - ОТВЕТ