1)Вставьте пропущенное слово. He is so______(напуганный) 2) Выберете слово во множествен??ом числе: а)criterium b)criteriums c)criterium's d)criteria 3) Вставьте пропущенное слово. Does she like ham? Yes,I_______ 4) Дополни...
Английский язык
1)Вставьте пропущенное слово. He is so______(напуганный) 2) Выберете слово во множествен??ом числе: а)criterium b)criteriums c)criterium's d)criteria 3) Вставьте пропущенное слово. Does she like ham? Yes,I_______ 4) Дополните цепочку. baby,______,child,______,adult. a)teen,pre-child b)pre-child,teen. c)toddler,teenager d)eldery,teenager
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.scared 2.criteria 3.toodler, teenager
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