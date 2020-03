1)Вставьте пропущенное слово. He is so______(напуганный) 2) Выберете слово во множествен??ом числе: а)criterium b)criteriums c)criterium's d)criteria 3) Вставьте пропущенное слово. Does she like ham? Yes,I_______ 4) Дополни...

Английский язык

1)Вставьте пропущенное слово. He is so______(напуганный) 2) Выберете слово во множествен??ом числе: а)criterium b)criteriums c)criterium's d)criteria 3) Вставьте пропущенное слово. Does she like ham? Yes,I_______ 4) Дополните цепочку. baby,______,child,______,adult. a)teen,pre-child b)pre-child,teen. c)toddler,teenager d)eldery,teenager

Автор: Гость