Выпишите глаголы на тся и ться . обясните их написание:1 Предположим,ученик на пятёрки учит( )ся.Очень любит он учит( )ся и от книг (не)мучит( )ся.lt;...gt; Превосходный из него человек получит( )ся
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Выпишите глаголы на тся и ться . обясните их написание:1 Предположим,ученик на пятёрки учит( )ся.Очень любит он учит( )ся и от книг (не)мучит( )ся.lt;...gt; Превосходный из него человек получит( )ся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим , ученик на пятерки учится(что делает?).Очень любит он учиться(что делать?) и от книг не мучается (что делает?).Превосходный из него человек получится(что сделает?)Так?
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