Выпишите глаголы на тся и ться . обясните их написание:1 Предположим,ученик на пятёрки учит( )ся.Очень любит он учит( )ся и от книг (не)мучит( )ся.lt;...gt; Превосходный из него человек получит( )ся

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Выпишите глаголы на тся и ться . обясните их написание:1 Предположим,ученик на пятёрки учит( )ся.Очень любит он учит( )ся и от книг (не)мучит( )ся.lt;...gt; Превосходный из него человек получит( )ся

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