1) найти произведение a) 23/28*49/46 б) 7/18*90/77 2) найти значение выражения, используя распределительное свойство умножения а)18*(1/3-1/9) б) (2-3/4-4/5)*20 в) (1-1/3-1/6-1/9)*18 г) (5/6+5/9)*18/25 помогите пожалуйста за...

Математика

1) найти произведение a) 23/28*49/46 б) 7/18*90/77 2) найти значение выражения, используя распределительное свойство умножения а)18*(1/3-1/9) б) (2-3/4-4/5)*20 в) (1-1/3-1/6-1/9)*18 г) (5/6+5/9)*18/25 помогите пожалуйста заранее спасибо!!!!!!!

Автор: Гость