1) найти произведение a) 23/28*49/46 б) 7/18*90/77 2) найти значение выражения, используя распределительное свойство умножения а)18*(1/3-1/9) б) (2-3/4-4/5)*20 в) (1-1/3-1/6-1/9)*18 г) (5/6+5/9)*18/25 помогите пожалуйста за...
Математика
1) найти произведение a) 23/28*49/46 б) 7/18*90/77 2) найти значение выражения, используя распределительное свойство умножения а)18*(1/3-1/9) б) (2-3/4-4/5)*20 в) (1-1/3-1/6-1/9)*18 г) (5/6+5/9)*18/25 помогите пожалуйста заранее спасибо!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)18*(1:3-1:9)=90 1:3=3 1:9=9 9-3=5 18*5=90 б)(2-3:4-4:5)*20=0 2-3=1 1:4=4 4-4=0 5:0=0 20*0=0 г)(5*6+5*9)*18:25=54 5*6=30 5*9=45 45+30=75 75*18=1350 1350:25=54 всё легко / я хотел спросить это умножить палочки надеюсь помого ^_^
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