Что было изабретено в эпоху среднивековья?

Окружающий мир
Что было изабретено в эпоху среднивековья?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очки, пушки, артезианские скважины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Чем положение римских колоний отличалось от гречиских? помогите срочно!!!!!
Ответить
Українська література
Художній опис казкового кролика
Ответить
Английский язык
1)Вставьте пропущенное слово. He is so______(напуганный) 2) Выберете слово во множествен??ом числе: а)criterium b)criteriums c)criterium's d)cr...
Ответить
Русский язык
Выпишите глаголы на тся и ться . обясните их написание:1 Предположим,ученик на пятёрки учит( )ся.Очень любит он учит( )ся и от книг (не)мучит( )ся....
Ответить
Математика
1) найти произведение a) 23/28*49/46 б) 7/18*90/77 2) найти значение выражения, используя распределительное свойство умножения а)18*(1/3-1/9) ...
Ответить