Что было изабретено в эпоху среднивековья?
Окружающий мир
Что было изабретено в эпоху среднивековья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очки, пушки, артезианские скважины
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