Среда обитания и особенности внешнего строения рыб. Приспособленность внешнего строения рыб к среде обитания

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Среда обитания рыб -- водная. Особенности внешнего строения -- тело состоит из головы туловища и хвоста. Широкие мышечные ленты, разделенные на сегменты. Есть головной мозг (передний, средний, промежуточный, мозжечек, продолговатый) и спинной мозг. Органы чувств: глаза, ноздри, внутреннее ухо, осязательные и вкусовые клетки, боковая линия (направление и сила течения). Есть плавательный пузырь для регулирования глубины погружения. Дыхание жабрами. Выделение красно-бурыми почками. Двухкамерное сердце. Приспособленность -- обтекаемая форма тела, кожа покрыта чешуйками для защиты. Есть кожные железы, которые выделяют слизь для защиты и уменьшения трения. Для передвижения есть парные и непарные плавники. Боковая линия. Плавательный пузырь.