Среда обитания и особенности внешнего строения рыб. Приспособленность внешнего строения рыб к среде обитания

Биология
Среда обитания и особенности внешнего строения рыб. Приспособленность внешнего строения рыб к среде обитания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среда обитания рыб -- водная. Особенности внешнего строения -- тело состоит из головы туловища и хвоста. Широкие мышечные ленты, разделенные на сегменты. Есть головной мозг (передний, средний, промежуточный, мозжечек, продолговатый) и спинной мозг. Органы чувств: глаза, ноздри, внутреннее ухо, осязательные и вкусовые клетки, боковая линия (направление и сила течения). Есть плавательный пузырь для регулирования глубины погружения. Дыхание жабрами. Выделение красно-бурыми почками. Двухкамерное сердце. Приспособленность -- обтекаемая форма тела, кожа покрыта чешуйками для защиты. Есть кожные железы, которые выделяют слизь для защиты и уменьшения трения. Для передвижения есть парные и непарные плавники. Боковая линия. Плавательный пузырь. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите плиз 1504(( я прошу решить:-)
Ответить
Русский язык
Сделайте стихотворение в рифму пожалуйста... первые две строчки головы, а остальное приделать в рифму (смысл не менять слова синонимичные можно) ...
Ответить
Математика
Номер 11. Прошу помощи
Ответить
Литература
Опис митька із твору митькозавр із юрківки
Ответить
Математика
Решите пожалуйста!!! |2√3 - 4|+√12
Ответить