Молот массой 100кг падает с высоты 5 м какая работа была совершена

Физика
Молот массой 100кг падает с высоты 5 м какая работа была совершена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=mgh   m=100 кг                h=5 м                  А-? A=100*10*5=5 000 Дж 
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