Молот массой 100кг падает с высоты 5 м какая работа была совершена
Физика
Молот массой 100кг падает с высоты 5 м какая работа была совершена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=mgh m=100 кг h=5 м А-? A=100*10*5=5 000 Дж
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