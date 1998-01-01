Монета достоинством в 1 рубль весит 6 г, в 2 рубля — 17 г, а в 5 рублей — 30 г. В сберкасс?? можно поменять любой набор монет на любой другой набор того же общего веса. Можно ли такими обменами обогатиться с 1998 до 2099 рублей...

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5*6 г = 30 г 5*1 р = 5 р По весу и по суме 1 и 5 рублей взаимозаменяемы, потому для упрощение далее 5 рублей игнорируем 17*(6 г)=6*(17 г) = 102г 17*(1 р) - 6*(2 р) = 5р прибыли при обмене тогда при обмене получится такая система сумм 12n + t = 1998 17n + t = 2099 n - целое число, t - просто заглушка из одинакового набора монет отнимем одно от другого 5n = 101 очевидно что в целых числах такое не решается значит 2099 четко добиться нельзя, больше можно