Монету бросают 3 раза. Найдите вероятность того,что результаты первого и последне??о будут различны
Математика
Монету бросают 3 раза. Найдите вероятность того,что результаты первого и последне??о будут различны
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Ответ:1 - 1/2 = 1/2 ............................
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