Монету бросают 3 раза. Найдите вероятность того,что результаты первого и последне??о будут различны

Математика
Монету бросают 3 раза. Найдите вероятность того,что результаты первого и последне??о будут различны
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