Морфемный разбор слова СГОРЯЧА. Заранее вам всем, огромное спасибо!!!
Русский язык
Морфемный разбор слова СГОРЯЧА. Заранее вам всем, огромное спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
.сгоряча: с-горяч-а - приставка-корень-суффикс, основа: сгоряча
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