Канистра с бензином весит 16 килограмм 320 грамм а пустая канистра весит 2 килограмм?? 550 грамм сколько литров бензина В канистре если один литр бензина весит 725 г
Математика
Канистра с бензином весит 16 килограмм 320 грамм а пустая канистра весит 2 килограмм?? 550 грамм сколько литров бензина В канистре если один литр бензина весит 725 г
Ответ(ы):
Гость:
16 кг 320 г = 16320 г 2 кг 550 г = 2550 г 16320 г - 2550 г = 13770 г бензина в канистре 13770 г : 725 г = 18 144/145 л, примерно 19 л бензина Ответ: в канистре примерно 19 л бензина
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