Как сделать пятое задание ? Помогите ! Сидит весь класс тупит .помогите
Английский язык
Как сделать пятое задание ? Помогите ! Сидит весь класс тупит .помогите
Ответ(ы):
Гость:
To embrace- embraced- embraced to declared declared-declared to shake-shook-shaken to fight-fought-fought здесь надо было просто поставить глагол в начальной форме в ещё 2 другие формы глагола)
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