Закончи фразиологизмы подходящим словом Голоден как ....... изворотлив как ........ ??ем как ........ Болтлив как ...... Как мокрая .......

Русский язык
Закончи фразиологизмы подходящим словом Голоден как ....... изворотлив как ........ ??ем как ........ Болтлив как ...... Как мокрая .......
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Автор: Гость
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Гость:
Волк уж (змея) рыба попугай курица
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