Закончи фразиологизмы подходящим словом Голоден как ....... изворотлив как ........ ??ем как ........ Болтлив как ...... Как мокрая .......
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Закончи фразиологизмы подходящим словом Голоден как ....... изворотлив как ........ ??ем как ........ Болтлив как ...... Как мокрая .......
Ответ(ы):
Гость:
Волк уж (змея) рыба попугай курица
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