В какой части Северной Америки расположен больше озер?
География
В какой части Северной Америки расположен больше озер?
Ответ(ы):
Гость:
В северной. В Канаде. Там 2 миллиона озер.
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