В какой части Северной Америки расположен больше озер?

География
В какой части Северной Америки расположен больше озер?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В северной. В Канаде. Там 2 миллиона  озер.
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