Книжном шкафу было 645 книг из них 180 книг отдали в библиотеку опять книг отвезли на дачу в шкафу осталось 297 книг Сколько книг отвезли на дачу

Математика

Книжном шкафу было 645 книг из них 180 книг отдали в библиотеку опять книг отвезли на дачу в шкафу осталось 297 книг Сколько книг отвезли на дачу

Автор: Гость