Книжном шкафу было 645 книг из них 180 книг отдали в библиотеку опять книг отвезли на дачу в шкафу осталось 297 книг Сколько книг отвезли на дачу
Математика
Книжном шкафу было 645 книг из них 180 книг отдали в библиотеку опять книг отвезли на дачу в шкафу осталось 297 книг Сколько книг отвезли на дачу
Ответ(ы):
Гость:
И в чем проблема? 645 - 180 - 297 = 168 Посчитал в уме за 2 секунды
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