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Выполните сложение д) 3 12/23+4 11/23
Математика
Выполните сложение д) 3 12/23+4 11/23
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Ответ(ы):
Гость:
3 12/23 + 4 11/23 = 7 23/23 = 7 + 1 = 8
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