Как налить в кастрюлю 2 л воды, если есть банки вместимостью 1 и 3 л ? Запиши числовые неравенства.
Математика
Как налить в кастрюлю 2 л воды, если есть банки вместимостью 1 и 3 л ? Запиши числовые неравенства.
Ответ(ы):
Гость:
Налить 3 литра во вторую банку,затем из нее заполнить первую банку, которая вмещаеь в себя 1 литр. Тогда в банке останется 2литра, которые и перелить в кастрюлю.
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