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2х^2+5-12=0 решите уровнения
Алгебра
2х^2+5-12=0 решите уровнения
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Ответ(ы):
Гость:
2x^2=7 x^2=3.5 Ты правильно уравнение написала?
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