Морфологический разбор под уличным
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Морфологический разбор под уличным
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Начальная форма: ПОД Часть речи: существительное Грамматика: неизменяемое, аббревиатура, винительный падеж, дательный падеж, прилагательное, единственное число, звательный падеж, именительный падеж, мужской род, неодушевленное, предложный падеж, родительный падеж, творительный падеж Формы: под Начальная форма: УЛИЧНЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: единственное число, качественное прилагательное, мужской род, неодушевленное, одушевленное, творительный падеж Формы: уличный, уличного, уличному, уличным, уличном, уличная, уличной, уличную, уличною, уличное, уличные, уличных, уличными, уличен, улична, улично, уличны, уличнее, уличней, поуличнее, поуличней
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