Морфологический разбор причастия: обломившийся СРОЧНО!!
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Морфологический разбор причастия: обломившийся СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обломившийся (именительный падеж единственного числа мужского рода); действительное, прошедшее время, совершенный вид; единственное число, родительный падеж, женский род, полная форма.
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