морфологический разбор реальнее
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морфологический разбор реальнее
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: РЕАЛЬНЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное, сравнительная степень (для прилагательных) Формы: реальный, реального, реальному, реальным, реальном, реальная, реальной, реальную, реальною, реальное, реальные, реальных, реальными, реален, реальна, реально, реальны, реальнее, реальней, пореальнее, пореальней, реальнейший, реальнейшего, реальнейшему, реальнейшим, реальнейшем, реальнейшая, реальнейшей, реальнейшую, реальнейшею, реальнейшее, реальнейшие, реальнейших, реальнейшими
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Write guestions to the given answers. 1). -Yes,he is. 2)- -No,she isn't . 3). -Yes,we are. 4). No,they aren't.
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