Рзбор слова по составу сомкнуться

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Рзбор слова по составу сомкнуться
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Ответ(ы):
Гость:
рзбор слова по составу сомкнуться сомкнуться
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