Придумайте рассказ по данному началу.В глубине одного сада росло необычное дерев??

Гость: Гость:

В глубине одного сада росло необычное дерево. На том дереве росли прекрасные яблоки, но совсем не простые. Нужно было срывать плоды только если ты очень голоден. Тогда на месте сорваного яблока росло другое. Проходившие мимо странники, которые были в пути уже долгое время, срывали по одному яблоку, чтобы немного подкрепиться. Все берегли это дерево, ведь оно помогало в самый трудный момент. Но однажды один мальчишка увидев это дерево, решил, что заберёт все яблоки себе, ведь все равно они появляются снова и снова. Охваченный жадностью, он сорвал все яблоки и ушёл. За ним пришёл путешественник, который надеялся съесть хоть одно яблоко и отдохнуть, но увидев дерево в таком состоянии он ужаснулся. Оно больше не цвело и не давало плоды людям. Тогда он решил найти того, кто это сделал и проучить. Найти воришку было не так сложно, ведь яблоки выпадали из его мешка с каждым шагом, таким образом оставляя следы. Путешественник нашёл грабителя и отобрал у него яблоки, раздал их всем людям, тем самым проучив хулигана.