Морфологический разбор слов : Грамматика мысль человек
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Морфологический разбор слов : Грамматика мысль человек
Ответ(ы):
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1)Начальная форма: ГРАММАТИК Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, мужской род, одушевленное, родительный падеж Формы: грамматик, грамматика, грамматику, грамматиком, грамматике, грамматики, грамматиков, грамматикам, грамматиками, грамматиках, грамматикой, грамматикою
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