Составьте предложения из 1. round – at – table – wooden - they – a – large – sat. 2. doing – men – what – those – are?
Английский язык
Составьте предложения из 1. round – at – table – wooden - they – a – large – sat. 2. doing – men – what – those – are?
Ответ(ы):
Гость:
2)what those men are doing?
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