В каком значении в романе Евгений Онегин Пушкин употребляет слово щепетильный ? а) торгующий галантерейными товарами б) деликатный, принципиальный

Литература
В каком значении в романе Евгений Онегин Пушкин употребляет слово щепетильный ? а) торгующий галантерейными товарами б) деликатный, принципиальный
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