В каком значении в романе Евгений Онегин Пушкин употребляет слово щепетильный ? а) торгующий галантерейными товарами б) деликатный, принципиальный

Литература

В каком значении в романе Евгений Онегин Пушкин употребляет слово щепетильный ? а) торгующий галантерейными товарами б) деликатный, принципиальный

Автор: Гость