Выделить целую часть числа 31:8,43:10,78:17,917:11

Математика
Выделить целую часть числа 31:8,43:10,78:17,917:11
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Ответ(ы):
Гость:
6,4,4,целые числа последний не нвшла
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