Показательное уравнение. Номер 5, решите уравнение. Желательно подробно. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!

Алгебра
Показательное уравнение. Номер 5, решите уравнение. Желательно подробно. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(2^x+10)/4=9/(2^(x-2)) (2^x+10)*(2^(x-2))=36 2^(2x-2)+5*2*2^(x-2)=36 2^(2x)/4+5*2*2*x/4=36 2^(2x)+5*2*2^x=144 2^x=y y^2+10y-144=0 y1=-18--->отбрасываем y2=8 2^x=8 x=3
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