Показательное уравнение. Номер 5, решите уравнение. Желательно подробно. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
Алгебра
Показательное уравнение. Номер 5, решите уравнение. Желательно подробно. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
Ответ(ы):
Гость:
(2^x+10)/4=9/(2^(x-2)) (2^x+10)*(2^(x-2))=36 2^(2x-2)+5*2*2^(x-2)=36 2^(2x)/4+5*2*2*x/4=36 2^(2x)+5*2*2^x=144 2^x=y y^2+10y-144=0 y1=-18--->отбрасываем y2=8 2^x=8 x=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущенные предлоги в словосочетания. Расставаться .... вами, телеграмма ... тебя, скучать ... вам, песенка .... нас, прийти ... мне, дум...
Українська мова