Составьте уравнения реакции и укажите их тип. Расставьте коэффициенты там, где эт?? необходимо. 1) кальций+кислород=оксид кальция 2) серная кислота+марганец=сульфат марганца+водород 3) гидроксид натрия+соляная кислота=хлорид...

Химия
Составьте уравнения реакции и укажите их тип. Расставьте коэффициенты там, где эт?? необходимо. 1) кальций+кислород=оксид кальция 2) серная кислота+марганец=сульфат марганца+водород 3) гидроксид натрия+соляная кислота=хлорид натрия+вода 4)хлорид цинка+нитрат серебра=нитрат цинка+хлорид серебра.
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