Выделенные слова молодец и храбрец в форме мн.ч и.п

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Выделенные слова молодец и храбрец в форме мн.ч и.п
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Молодец - молодцы, храбрец - храбрецы
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