Выделенные слова молодец и храбрец в форме мн.ч и.п
Русский язык
Выделенные слова молодец и храбрец в форме мн.ч и.п
Ответ(ы):
Гость:
Молодец - молодцы, храбрец - храбрецы
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