Морфологический разбор слов: подумав, сидящий

Русский язык
Морфологический разбор слов: подумав, сидящий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ПОДУМАТЬ Часть речи: деепричастие Грамматика: действительный залог, непереходный, прошедшее время, совершенный вид Формы: подумать, подумал, подумала, подумало, подумали и тд
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