Время правления княгини Ольги

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Собую страницу вписала Ольга в историю христианства на Руси. Она была первой на Руси княгиней-христианкой. На склоне лет язычница Ольга захотела стать христианкой и в 957 году отправилась в Царьград, чтобы принять христианство от греческого патриарха. Император Византии Константин Багрянородный стал ее крестным отцом. В крещении Ольга приняла имя Елена в честь матери императора Константина. Вернувшись в Киев, Ольга хотела обратить в христианскую веру своего сына Святослава, но Святослав боялся показаться смешным пред своими дружинниками-язычниками и отказался от крещения. За годы княжения Ольги расширились международные связи Киевской Руси: были укреплены отношения с Византией, произведен обмен посольствами с германским императором Оттоном I. В характере Ольги сочетались незаурядный ум и энергия, какие бывают у выдающихся государственных деятелей. Так что не случайно предание нарекло Ольгу Хитрой, церковь – Святой, а история – Мудрой. Умерла княгиня Ольга в 969 году, запретив перед смертью справлять по себе языческие поминки. Русская православная церковь впоследствии причислила Ольгу к лику Святых.