Распределите по группам права(гражданские(личные),политические,экономические,со??иальные,культурные) 1. право на жизнь 2. право на имя и приобретение гражданства 3.право на сохранение индивидуальности 4.право жить в семье ...

Обществознание
Распределите по группам права(гражданские(личные),политические,экономические,со??иальные,культурные) 1. право на жизнь 2. право на имя и приобретение гражданства 3.право на сохранение индивидуальности 4.право жить в семье и знать своих родителей 5.право свободно формулировать и выражать свое мнение 6.право на свободный доступ к информации 7.право на свободу мысли, религии 8.право на свободу ассоциаций и мирных собраний 9.право на защиту государства от всех форм насилия 10.право на уровень жизни, необходимый для полноценного развития 11.право на образование 12. право на отдых и досуг 13.право на защиту от экономической эксплуатации и выполнения любых вредных работ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гражданские- 1, 2, 5, 12 Политические- 9 Экономические- 1, 3 Культурные- 6, 3, 7 Социальные- 4, 6, 8, 10
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