Распределите по группам права(гражданские(личные),политические,экономические,со??иальные,культурные) 1. право на жизнь 2. право на имя и приобретение гражданства 3.право на сохранение индивидуальности 4.право жить в семье ...

Обществознание

Распределите по группам права(гражданские(личные),политические,экономические,со??иальные,культурные) 1. право на жизнь 2. право на имя и приобретение гражданства 3.право на сохранение индивидуальности 4.право жить в семье и знать своих родителей 5.право свободно формулировать и выражать свое мнение 6.право на свободный доступ к информации 7.право на свободу мысли, религии 8.право на свободу ассоциаций и мирных собраний 9.право на защиту государства от всех форм насилия 10.право на уровень жизни, необходимый для полноценного развития 11.право на образование 12. право на отдых и досуг 13.право на защиту от экономической эксплуатации и выполнения любых вредных работ

Автор: Гость