Какую часть развернутого угла составляет 135 градусов половина треть две четверти три четверти

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Развёрнутый угол равен 180Градусов. Чтобы найти какую часть развёрнутого угла составляет 135Градусов,надо:180:135=1,3(Бесконечная) Перевожу в обыкновенную дробь. Получается что 135 градусов из 180 градусов это 2/3 дробь.