От чего произошло слово ижица?? Ребят помогите пожалуйста!
Русский язык
От чего произошло слово ижица?? Ребят помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последняя буква церк.-слав. азбуки, обозначающая звук "и" (в гражданском письме до революции употреблялась в некоторых церковных словах: сљнод, мљро).
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