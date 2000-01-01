За смену цех изготовил 2000 деталей.При проверке было обнаружено, что3% из них- брако??анных. Сколько деталей было выпущено без брака?

Математика

За смену цех изготовил 2000 деталей.При проверке было обнаружено, что3% из них- брако??анных. Сколько деталей было выпущено без брака?

Автор: Гость