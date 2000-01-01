За смену цех изготовил 2000 деталей.При проверке было обнаружено, что3% из них- брако??анных. Сколько деталей было выпущено без брака?

Математика
За смену цех изготовил 2000 деталей.При проверке было обнаружено, что3% из них- брако??анных. Сколько деталей было выпущено без брака?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97% деталий без брака  представим что 2000 деталий ето 100% из них 3%брака 100%-3%=97%
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