За смену цех изготовил 2000 деталей.При проверке было обнаружено, что3% из них- брако??анных. Сколько деталей было выпущено без брака?
Математика
За смену цех изготовил 2000 деталей.При проверке было обнаружено, что3% из них- брако??анных. Сколько деталей было выпущено без брака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97% деталий без брака представим что 2000 деталий ето 100% из них 3%брака 100%-3%=97%
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