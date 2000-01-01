В цирке выступали обезьянки на двух- и трехколесных велосипедах.Сколько было тех ?? других велосипедов,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо? условие обязательно
Математика
В цирке выступали обезьянки на двух- и трехколесных велосипедах.Сколько было тех ?? других велосипедов,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо? условие обязательно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трехколесных 5 а двухколесных 3
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