Помогите упростить выражение 3 (х+5)+4х 8 (7+х)-3х 9 (х-7)+6х 5 (х+8)-11 2 (13+х)-15 6 (х+5)+2х
Математика
Помогите упростить выражение 3 (х+5)+4х 8 (7+х)-3х 9 (х-7)+6х 5 (х+8)-11 2 (13+х)-15 6 (х+5)+2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3x+15+4x 2)56+8x-3x 3)9x-63+6x 4)5x+40-11 6)26+2x-15 7)6x+30+2x
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