Рыжий рыжик рыж не зря Рыжик вестник сентября найдите в предложении однокоренные слова обозначьте в них корень
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Рыжий рыжик рыж не зря Рыжик вестник сентября найдите в предложении однокоренные слова обозначьте в них корень
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Гость:
Рыжик,рыж однокоренные слова
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