Стих со словом друг пожалуйста, подскажите
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Стих со словом друг пожалуйста, подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От сердца к сердцу вьется нить – Она прочнее лишь с годами, Ее ни сжечь, ни разрубить, Ни взвесить точными весами. Мы бережно ее храним, Порой слегка приукрашаем Воображением своим, Но держим и не отпускаем. И стоит имя лишь назвать, Она тотчас же отзовется, Чтоб тотчас снова поддержать, Ведь нить та Дружбою зовется
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