Стих со словом друг пожалуйста, подскажите

Гость: Гость:

От сердца к сердцу вьется нить – Она прочнее лишь с годами, Ее ни сжечь, ни разрубить, Ни взвесить точными весами. Мы бережно ее храним, Порой слегка приукрашаем Воображением своим, Но держим и не отпускаем. И стоит имя лишь назвать, Она тотчас же отзовется, Чтоб тотчас снова поддержать, Ведь нить та Дружбою зовется