Морфологический разбор слов: заболеваниям, бессонницей, счастливой

Русский язык
Морфологический разбор слов: заболеваниям, бессонницей, счастливой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заболеваниям - существительное, н.ф. - заболевание, нарицательное, неодушевленное, средний род, 2 склонение, (для падежа нет контекста), число тоже непонятно  бессонницей - существительное, н.ф. - бессонница, нарицательное, неодушевленное, женский род, 1 склонение счастливой - прилагательное, н.ф. - счастливый, качественное, кр. форма - счастлива, единственное число 
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