Морфологический разбор слов: заболеваниям, бессонницей, счастливой
Русский язык
Морфологический разбор слов: заболеваниям, бессонницей, счастливой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заболеваниям - существительное, н.ф. - заболевание, нарицательное, неодушевленное, средний род, 2 склонение, (для падежа нет контекста), число тоже непонятно бессонницей - существительное, н.ф. - бессонница, нарицательное, неодушевленное, женский род, 1 склонение счастливой - прилагательное, н.ф. - счастливый, качественное, кр. форма - счастлива, единственное число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Составьте сочетания существительных с предлогами:без в для до за из из-за над о ок??ло от из-под к на перед по под про с у.Найдите предлоги. против...
Литература