Найти площадь криволинейной трапеции ограниченной графиком функции , Осью Ox и пр??мыми x=0 и x=2
Алгебра
Найти площадь криволинейной трапеции ограниченной графиком функции , Осью Ox и пр??мыми x=0 и x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше конечно начертить график функции, но пишу с планшета, потому буду решать аналитически. Границы трапеции определены условием задания это 0 и 2, то есть искомая трапеция находится в этих пределах. Геометрический смысл интеграла это площадь, потому решаем интеграл: . Ответ: 6 ед².
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